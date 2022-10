Eine Giraffe in einem Wildpark in Botswana (Archivbild)

Tragischer Vorfall in einem Wildpark in Südafrika: Dort hat eine Giraffe eine junge Mutter mit ihrem Baby angegriffen. Das Kind erlag später seinen Verletzungen.

In einem Wildpark in Südafrika ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen: Ein 16 Monate altes Mädchen wurde von einer Giraffe zu Tode getrampelt. Das Mädchen sei in eine nahegelegene Arztpraxis gebracht worden und dort den Verletzungen erlegen. Das Tier verletzte auch die Mutter schwer. Sie sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden und schwebe in Lebensgefahr. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Der Wildpark Kuleni liegt 270 Kilometer nordöstlich der Hafenstadt Durban. Der Vorfall ist ungewöhnlich, da Giraffen Menschen normalerweise nicht attackieren. In dem Wildpark können Familien einen Natur-Urlaub machen.