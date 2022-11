Sehen Sie im Video: Glücksatlas 2022 – in diesen Bundesländern leben die zufriedensten Deutschen.









Deutschland hat die Talsohle durchschritten – was die Unzufriedenheit der Bevölkerung angeht. Das geht aus dem „Glücksatlas 2022" der Universität Freiburg und der Süddeutschen Klassenlotterie hervor.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass Menschen im Westen Deutschlands etwas glücklicher sind als Menschen im Osten.

Der Abstand sei seit dem Ende der Pandemie gewachsen.

Die glücklichsten Menschen Deutschlands leben 2022 in Schleswig-Holstein. Das Land erreichte mit 7,14 von möglichen 10 Punkten Platz eins.

Zweitplatziert: Bayern mit 7,06 Punkten.

Ebenfalls auf dem Podium, laut den Forschenden der Aufsteiger des Jahres: Nordrhein-Westfalen auf Rang drei.

Dicht gefolgt übrigens von Hamburg, das noch an dem Zufriedenheitseinbruch durch die Pandemie knabbert.

Das bestplatzierte ostdeutsche Bundesland ist Brandenburg auf Platz 5.

Das Bundesland mit den laut „Glücksatlas 2022" unzufriedensten Einwohnern ist Mecklenburg-Vorpommern.

Auch das Saarland und Berlin landeten auf den hintersten Plätzen.

