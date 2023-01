Drei Jahre lang wurde nach ihm gesucht - doch der Lotto-Millionär aus Sachsen-Anhalt blieb unauffindbar. Nun verfällt der Gewinn. Was mit dem unbekannten Glückspilz passiert ist, bleibt ungewiss.

In Sachsen-Anhalt ist ein Lotto-Gewinn von einer Million Euro verfallen. Der Lottospieler oder die Spielerin hat sich binnen der Drei-Jahres-Frist nicht gemeldet, wie Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Die Zeit lief am 31. Dezember um 23.59 Uhr ab.

"Wir hatten Hoffnung, dass sich noch jemand meldet. Leider gab es kein Happy End", sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. "Der Betrag fließt jetzt zurück in den Topf der bundesweiten Sonderauslosungen." Mit dem Spielschein im Lotto 6aus49 war im Dezember 2019 bei der bundesweiten Nikolaus-Sonderauslosung der Gewinn von einer Million Euro erzielt worden.