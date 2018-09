Götze im «Kicker»: «Schaffe es nicht, das auszublenden»

Dortmund (dpa) - Die vielen Schlagzeilen über sein sportliches Tief lassen Mario Götze nicht kalt. «Ich schaffe es nicht, das auszublenden», sagte der Fußball-Profi vom Bundesligisten Borussia Dortmund dem «Kicker». Die aktuelle Situation sei «eine Herausforderung», betonte der 26-Jährige nach dem 1:0-Sieg des BVB am vergangenen Dienstag in der Champions League in Brügge. Götze stand in Belgien zum zweiten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel in der Startelf, wurde aber nach 62 Minuten ausgewechselt.