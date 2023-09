Der Weltkindertag am 20. September wurde durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Er soll auf die Rechte der Kinder aufmerksam machen und dazu anregen, sich für diese einzusetzen. Denn in vielen Ländern gehört Kinderarbeit noch immer zum Alltag – so auch in den Goldminen in Venezuela. Dort arbeitet der elfjährige Gustavo.