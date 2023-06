Grand Canyon Skywalk: Mann stürzt in 1.100 Meter tiefe Schlucht

von Karina Geburzky Am Grand Canyon Skywalk in Arizona hat sich ein tragisches Unglück ereignet: Ein 33-Jähriger Mann stürzte in die 1.100 Meter tiefe Schlucht und starb.

Am Skywalk Grand Canyon West, einem sehr beliebten Ausflugsziel für Touristen in Arizona, hat sich Anfang Juni ein tragisches Unglück ereignet: Nach Angaben von örtlichen Behörden stürzte ein 33-jähriger Mann über eine Kante und fiel in die 1.100 Meter tiefe Schlucht, die sich unterhalb der Sehenswürdigkeit befindet. Zu dem genauen Unfallhergang machten die Behörden keine näheren Angaben.

Polizei untersucht den Fall

Ein spezielles Seilrettungsteam habe sich sofort mit einem Ranger-Hubschrauber zum Unglücksort begeben, nachdem bei den Rettungskräften der Notruf eingegangen war. Das Einsatzteam konnte beim Eintreffen jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Büro des Sherrifs von Mohave County gab in einem Beitrag auf Facebook bekannt, dass nun weitere Untersuchungen vorgenommen werden sollen. Außerdem heißt es, dass die sterblichen Überreste des 33-Jährigen an die Hualapai Nation überführt wurden, einen staatlich anerkannten Stamm von Native Americans in Arizona.

Brücke aus speziellem Sicherheitsglas

Der Skywalk befindet sich im Reservat der Hualapai und wurde nach einer Erlaubnis des Stammesrates für 30 Millionen US-Dollar von einem Investor errichtet. Die hufeisenförmige Glasbrücke plus einem gläsernen Geländer wurde im Jahr 2007 eröffnet und soll seitdem laut der offiziellen Webseite des Skywalks mehr als zehn Millionen Besucher gehabt haben. Die Sehenswürdigkeit erstreckt sich etwa 22 Meter über dem Rand eines Seitenarm des Grand Canyons. Unter dem sieben Zentimeter dicken fünfschichtigem Spezialglasboden befindet sich der Colorado River, auf den Touristen von der Brücke aus schauen können.

Quellen: Facebook, CNN

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 111.