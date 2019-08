Greta Thunberg in New York angekommen

Sie hat es geschafft. Nach rund zwei Wochen auf See ist die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg in New York City angekommen. Am Mittwochabend deutscher Zeit fuhr die Rennjacht Malizia II mit der 16-jährigen Thunberg an Bord bei bewölktem Himmel in die Upper New York Bay ein. Zuvor hatte das Schiff noch vor Coney Island geankert, um Zoll und Einreiseformalitäten zu klären. Mehrere Segelboote der Vereinten Nationen begrüßten Thunberg und ihre Begleiter bei ihrer Ankunft. Am 14. August war die Renn-Jacht Malizia II im britischen Plymouth losgefahren. Gesteuert wurde das Schiff vom deutschen Segelprofi Boris Herrmann und seinem Co-Skipper Pierre Casiraghi. Auch Thunbergs Vater und ein Filmemacher, der die Überfahrt nach New York dokumentiert, sind mit an Bord. Eine Flugreise hatte Thunberg wegen des hohen Treibhausgasausstoßes abgelehnt. Auf ihrer Fahrt hatten Thunberg und Herrmann Bilder und Videos von der Überfahrt gepostet. Darauf war auch zu sehen und zu hören, dass das Schiff teilweise mit rauem Wetter zu kämpfen hatte. Insgesamt musste die Crew bei ihrem Trip rund 6700 Kilometer zurücklegen. Dabei war die Malizia mit bis zu 30 Knoten, das sind mehr als 55 Stundenkilometer unterwegs. Das Schiff hat zwar zahlreiche technische Hilfsmittel an Bord, dafür aber nur wenig Komfort. Eine Dusche oder Sanitäranlagen fehlen. Der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York startet am 21. September. Zwei Tage später beginnt die große Klimakonferenz mit Staats- und Regierungschefs vor der UN-Generalversammlung. Thunberg will bei beiden Veranstaltungen dabei sein. Darüber hinaus sind Treffen mit Umweltschützern, Entscheidungsträgern und Betroffenen des Klimawandels geplant. Im Dezember will die 16-Jährige an der alljährlichen Weltklimakonferenz in Santiago die Chile teilnehmen. Für ihr Programm hatte die Schwedin sich ein Jahr von der Schule beurlauben lassen.