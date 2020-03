Die Klimaschutz-Demonstrantin Greta Thunberg hat auf der Plattform "Instagram" erklärt, sie gehe davon aus, dass sie sich wohl mit dem Coronavirus angesteckt habe. Mittlerweile aber sei sie wahrscheinlich genesen. Die Gründerin der Bewegung "Fridays for Future" äußerte, sie habe vor zwei Wochen begonnen, sich in Isolation zu begeben, nachdem sie von einer Reise durch Mitteleuropa zurückgekehrt war. Sie habe ähnlich wie ihr Vater verschiedene Symptome entwickelt, zum Beispiel Müdigkeit, Frösteln, Halschmerzen und Husten. Sie sei aber nicht getestet worden. Am ihrer Botschaft äußerte Greta Thunberg, man solle zuhause bleiben, auch wenn man nicht zu einer der Risikogruppen gehöre. Die Aktionen der von ihr ausglösten Bewegung gegen die von Menschen verursachte Erderwärmung finden mittlerweile praktisch ausschließlich im Netz statt.