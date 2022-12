von Nicolas Kaufmann Ein fragwürdiger Polizeieinsatz mit einem lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen hat eine große Protestwelle in Griechenland ausgelöst. Seit Montag kommt es zu gewaltsamen Konfrontationen mit der Polizei. Nun wurde ein Polizeichef in Athen lebensgefährlich verletzt.

Brennende Mülltonnen, fliegende Steine und Molotow-Cocktails: Zahlreiche in Griechenland lebende Roma sind seit Montagnacht in Aufruhr, nachdem ein 16-jähriger Roma in Thessaloniki nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt wurde.

Zunächst gab es am Montag gewaltsame Proteste vor dem Krankenhaus in Thessaloniki, in dem der 16-Jährige behandelt wird. Auch vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft, in dem der verantwortliche Polizist dem Staatsanwalt vorgeführt wurde, flogen Steine und es brannten Mülltonnen. Die Protestwelle setzte sich am Dienstag in einer Roma-Siedlung bei Thessaloniki fort. Es brannten Mülltonnen und Polizisten wurden mit Steinen beworfen.

Am späten Dienstagabend gab es weitere Unruhen in Thessaloniki. Demonstranten griffen Polizisten vor einem Polizeigebäude an und bewarfen sie mit Molotow-Cocktails, Steinen und anderen Gegenständen. Zudem setzten sie Mülltonnen in Brand. Die Unruhen hielten teils bis zum frühen Morgen an. Auch an einer anderen Stelle in der Hauptstadt von Makedonien gab es gewaltsame Proteste gegen Polizisten. Die Beamten setzten Tränengas ein.

Polizeichef in Athen durch Gewehrschuss lebensgefährlich verletzt

In der griechischen Hauptstadt Athen gab es ebenfalls Proteste anlässlich des schwerverletzten 16-Jährigen. Auch hier legten Roma Brände und bewarfen Polizisten unter anderem mit Steinen. Es kam zu einem Schusswechsel zwischen der Polizei und Demonstranten. Zehn Polizisten wurden verletzt, sechs davon durch Schüsse. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde der Leiter der Polizeidienststelle durch einen Gewehrschuss ins Gesicht lebensgefährlich verletzt. Außerdem sperrten Roma einen Autobahnabschitt, der aufgrund der hinterlassenen Verwüstung am Mittwochmorgen noch gesperrt war. Die griechische Tageszeitung "Kathimerini" berichtet von acht Festnahmen.

Der Präsident der Roma-Gemeinschaft in Griechenland, Panagiotis Sambanis, rief am Mittwoch im staatlichen TV-Sender ERT alle dazu auf, die gewaltsame Proteste zu beenden. Sambanis kündigte an, dass der Präsident der Panhellenischen Konföderation der griechischen Roma, Vasilis Pantzos, am heutigen Mittwoch eine Dringlichkeitssitzung mit dem Minister für Bürgerschutz, Takis Theodorikakos, führen werde.

In der Nacht auf Montag hatte der 16-Jährige sein Auto an einer Tankstelle getankt und war ohne zu Bezahlen davongefahren. Alarmierte Polizisten nahmen die Verfolgung des jungen Roma auf, ein Polizist verletzte ihn schließlich mit einem Kopfschuss lebensgefährlich. Dem Polizisten wird fahrlässige Tötung mit möglichem Vorsatz vorgeworfen. Er sagte aus, zuerst einen Schuss in die Luft abgegeben zu haben. Als er jedoch gesehen habe, dass der Autofahrer nicht anhielt und angeblich das Polizeimotorrad seiner Kollegen rammen wollte, habe er auf das Auto geschossen. Er habe dadurch seine Kollegen schützen wollen.

Monkee Micky Dolenz Pop-Legende verklagt US-Polizei auf Akteneinsicht: die überraschende Liste von Promis mit FBI-Akten 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter The Monkees Im Visier des FBI: Die legendären Monkees in den 1960ern (v.l.): Davy Jones, Mike Nesmith, Mickey Dolenz, Peter Tork Mehr

Griechenland: Jährliche Demonstrationen gegen Polizeigewalt

Neben dem Vorfall des angeschossenen 16-Jährigen in Thessaloniki zog der 14. Todestag von Alexandros Grigoropoulos Tausende Menschen am Dienstag auf die Straßen. Der damals 15-Jährige war 2008 bei einem Polizeieinsatz in Athen getötet worden. Seitdem gibt es jährlich am 6. Dezember Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Griechenland. Nicht selten kommt es zu Auseinandersetzungen. Autonome werfen Steine und Brandsätze, die Polizei reagiert mit Tränengas.

Quellen: ERT (1), ERT (2), Skai, Ethnos, CNN, Kathimerini, APE-MPE, mit Material der dpa