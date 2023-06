Griechenland will fast 300 Strände mit Rollstuhllifts barrierefrei machen

An vielen Stränden in Griechenland gibt es ihn bereits, in den nächsten Jahren sollen es noch mehr werden: Ein Rollstuhllift soll beeinträchtigten Personen helfen, im Meer zu baden. Das System soll außerdem noch dieses Jahr in einige weitere Länder kommen.

Griechenland will seine Strände zu diesem Sommer noch barrierefreier gestalten. Mit einem Rollstuhllift können in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen selbstständig mit einem fahrbaren Sitz, der sich per Fernbedienung steuern lässt, auf einer Rampe bis in seichtes Wasser hineinfahren. Am Startpunkt gibt es zudem eine integrierte Dusche, um das Salzwasser wieder abzuwaschen.

Schon 2012 ging der erste Rollstuhllift des Herstellers "Seatrac" in Betrieb, mittlerweile gibt es das kostenlose, solarbetriebene Liftsystem in Griechenland bereits an 147 Stränden. Es soll aber noch weiter aufgestockt werden: Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 287 Strände mit dem gleichen System ausgestattet werden, über 200 davon sollen laut Medienberichten noch diesen Sommer verfügbar sein.

Nicht nur in Griechenland: Liftsystem soll auf andere Länder ausgeweitet werden

Das Projekt kostet um die 15 Millionen Euro und wird laut dem ehemaligen griechischen Tourismusminister Vassilis Kikilias zum Teil von der EU sowie aus nationalen Mitteln finanziert.

Außer in Griechenland ist das Seatrac-System bereits in Zypern, Italien und Lettland installiert und soll dieses Jahr auch in weitere Ländern wie Spanien, Kroatien und in die USA kommen.

