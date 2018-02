GroKo-Spitzenrunde berät Bildungsoffensive und Finanzrahmen

Berlin - Mit einer Runde der 15 Spitzenunterhändler sind CDU, CSU und SPD am Abend in die entscheidende Phase ihrer Koalitionsverhandlungen gestartet. Dabei sollen die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen «Bildung und Forschung», «Digitales», «Finanzen und Steuern» sowie «Gesundheit und Pflege» ihre Zwischenergebnisse präsentieren. Die Runde um Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer will unter anderem den Ausbau des schnellen Internets in ganz Deutschland zu einem Fokus der geplanten Koalition machen.