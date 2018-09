Grüne freuen sich über deutliches Mitgliederwachstum

Berlin - Die Grünen verzeichnen nach einem «Focus»-Bericht einen deutlichen Mitgliederzuwachse. Sie hätten in diesem Jahr die Mitgliederzahl bereits um fast fünf Prozent steigern können, schreibt das Nachrichtenmagazin. Zwischen Januar und Juni habe das Plus Parteizahlen zufolge 3000 Menschen betragen. Damit habe die Partei jetzt rund 68 000 Mitglieder. Bis Jahresende strebe die Parteiführung um die Vorsitzenden Annalena Baerbok und Robert Habeck einen Anstieg auf 70 000 Mitglieder an.