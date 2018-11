Grünen-Chef Habeck: «Als Partei wachsen wir auch im Osten»

Erfurt - Grünen-Chef Robert Habeck sieht seine Partei auch in den ostdeutschen Bundesländern im Aufwind - und eine neue Umfrage bestärkt seine These. «Als Partei wachsen wir auch im Osten», sagte Habeck der «Freien Presse» vor dem Grünen-Bundesparteitag in Leipzig. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind im kommenden Jahr Landtagswahlen. Zuletzt hatten die Grünen bei den Wahlen in Bayern und Hessen sehr gute Ergebnisse geholt, erstmals könnte sich dieser Trend nun auch in Ostdeutschland bemerkbar machen. In einer Umfrage in Thüringen kam die Landespartei auf starke zwölf Prozent.