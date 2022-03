Die mit der Macht des Schwarms: Alexandria Ocasio-Cortez

Wahlkampf in den USA verlangt vor allem eines sehr viel Geld. Wer keine Großspender umgarnt und Millionen in Anzeigenkampagnen steckt, gilt als chancenlos. Wollen wir doch mal sehen, dachte sich Alexandria Ocasio-Cortez und bestritt ihren Wahlkampf für das US-Repräsentantenhaus mit einer Graswurzel-Kampagne, sprich mit ihrer Community auf sozialen Plattformen. Seit Jahren war die New Yorkerin bereits politisch aktiv, doch ein so großes Rad hatte sie noch nie gedreht. AOC, wie sie von ihren Fans auch genannt wird, traf den Nerv der jungen Generation: Jung, Frau, frech, unorthodox. Als Demokratin im linken Spektrum der Partei verortet stehen bei ihr vor allem sozialen Themen auf der Agenda. Das kam an. Völlig überraschend schlägt sie ihren langjährigen Parteikollegen Joe Crowley. Und zwar deutlich. Während er 3,4 Millionen Dollar in seinen Wahlkampf investierte, reichten AOC lediglich 194.000 Dollar. Als sie im Januar 2019 vereidigt wurde, war sie mit 28 Jahren die Jüngste Kongressabgeordnete überhaupt. Sie setzt sich für eine staatliche Krankenversicherung ein, für einen Green New Deal und einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde.

