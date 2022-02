Sehen Sie im Video: Heftiger Angelkampf beim Schülerausflug – 15-Jähriger fängt riesigen Bullenhai.

















Unglaublicher Fang in Australien:





Addison kann nicht glauben, was er plötzlich an der Angel hat.





Der 15-Jährige befindet sich mit Freunden auf einer Angeltour im Hafen von Sydney.





Doch das entspannte Angeln hat plötzlich ein Ende.





Der Schüler bemerkt ein starkes Ziehen an seiner Angel.





„Es dauerte nur ein paar Sekunden, um herauszufinden, dass etwas ziemlich Großes angebissen hatte“ Addison ggü. Mosman Collective





Er hat tatsächlich einen riesigen Bullenhai an der Angel.





Unglaubliche 45 Minuten dauert der Kampf zwischen dem Schüler und dem Meeresräuber.





Unter Anfeuerung seiner Angler-Kollegen schafft es der Australier den 2,80 Meter langen Hai an die Seite des Bootes zu ziehen.





Ein unglaublicher Kraftakt, denn Bullenhaie wiegen bis zu 200 Kilogramm.





Doch Addison hat nicht vor den Hai zu töten.





Er markiert den spektakulären Fang und entlässt ihn zurück in die Freiheit.





Der Teenager ist Mitglied des australischen Fisch-Kennzeichnungs-Programms.





Auch wenn das Angeln seine Leidenschaft ist, liegen ihm die Meeres-Lebewesen trotzdem am Herzen.

