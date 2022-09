Sehen Sie im Video: "Verhalten wie ein Raubtier" – Taucherin erklärt, wie man eine Hai-Attacke im Wasser verhindert.

















Taucherin Kayleigh Grant erklärt auf Tiktok, wie man sich in der Gegenwart der Raubfische verhalten sollte. Mit einem Hai schwimmt die Taucherin im Wasser und zeigt an dem Tier, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte.





Wie reagiert man richtig, wenn sich ein Hai nähert?





Taucherin Kayleigh Grant erklärt auf Tiktok, wie man sich in der Gegenwart der Raubfische verhalten sollte – und was man zu unterlassen hat.





Ihre Kernaussage: Man muss Haien wie ein Raubtier und nicht wie Beute begegnen.





Panisches Davonschwimmen und das Aufwirbeln des Wassers wecken den Jagdinstinkt der Tiere. Der Tigerhai im Video nähert sich der Taucherin.





Um nicht als Beute wahrgenommen zu werden, gilt es, hektische Bewegungen zu vermeiden und Augenkontakt mit dem Hai herzustellen – so wie es ein Raubtier tun würde.





Um einen Hai, der einem nahekommt, zu verscheuchen, reiche es aus, ihn am Kopf zu berühren und in eine andere Richtung zu drücken.





Falls der Hai sein Maul öffnet, rät Grant dazu, das Tier an der Seite zu berühren und wegzudrücken.





Die Videos werden mehr als drei Millionen Mal aufgerufen. Mehr als eine Million Menschen folgt der professionellen Taucherin auf Tiktok.





Experten raten dazu, einen sich nähernden Hai an der Schnauze oder den empfindlichen Kiemen zu berühren. Bei einem Angriff wird zu einem Schlag auf die Kiemen geraten – das signalisiere dem Hai, dass man es ernst meine.





"Eine Verletzung dort tötet den Hai, er muss ersticken. Daher genügt das Signal: Ich kann dich umbringen." – Erich Ritter, Hai-Forscher ggü. „T-Online“





Die Wahrscheinlichkeit von einem Hai angegriffen zu werden ist allerdings gering. 2021 wurde weltweit 73 Angriffe registriert – neun davon endeten tödlich. (Quelle: Statista)





