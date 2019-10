Wie ordnen Sie die Tat ein?

O-TON THOMAS GRUMKE, EXTREMISMUSFORSCHER:

"Wenn wir alleine schon von 2011 vom NSU, vom Nationalsozialistischen Untergrund ausgehen, dann natürlich jetzt in jüngster Zeit die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke, jetzt dieser schreckliche Anschlag, dann sehen wir hier in der Tat leider ein rechtsterroristisches Muster geradezu."

Gehören rechtsextreme Ideologie und Gewalt zusammen?

O-TON THOMAS GRUMKE, EXTREMISMUSFORSCHER:

"Wenn man rechtsextremistische Ideologie zu Ende denkt, führt die eigentlich zwangsläufig zu Gewalt. Wenn ich davon ausgehe, dass wir in einer Gesellschaft leben, die 'überfremdet', 'überflutet' wird, 'islamisiert' wird, Deutschland wird praktisch 'abgeschafft,' dann habe ich ja kaum eine andere Möglichkeit, als zu reagieren. Auf der einen Seite, ich ziehe mich komplett aus der Gesellschaft raus, ziehe also irgendwo auf einen abgelegenen Bauernhof vielleicht. Oder ich wende Gewalt an, um eben diese Gesellschaft wieder zu homogenisieren, so wie hier die Vorstellung in dieser Ideologie ja ist."

Was ist die Verbindung zwischen den Anschlägen in verschiedenen Ländern?

O-TON THOMAS GRUMKE, EXTREMISMUSFORSCHER:

"Wir haben es hier mit einer globalen Szene zu tun, die hier solchen Ideologien anhängt. Und wir haben ja auch mit solchen Taten weltweit zu tun. Ich erinnere nur an die Anschläge in Christchurch und ähnliche in den USA, wo wir jede Menge von solchen Anschlägen hatten, auch auf Synagogen. Und die sind in der Szene bekannt. Darüber wird kommuniziert. Die werden tatsächlich glorifiziert. Und ich bin absolut sicher, dass auch dieser Täter in Halle diese Taten kannte und zum Teil ja auch als Vorbild genommen hat offensichtlich."