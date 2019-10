Das Wichtigste in aller Kürze: Horst Seehofer verurteilt den Terroranschlag von Halle als "Schande für unser Land" und verspricht Konsequenzen. Unter anderem dem Hass im Netz, laut Seehofer Vorläufer für Gewalt, sagt er den Kampf an. Die Bedrohung in Deutschland durch Antisemitismus und Rechtsextremismus sei sehr hoch und müsse mit dem selben Eifer und Personal bekämpft werden, wie die Gefahr des islamistischen Terrors, sagt Seehofer.



Josef Schuster vom Zentralrat der Juden kritisiert: "Ich habe das Gefühl, dass das, was jetzt juristisch nach der Tat getan werden kann, nicht ausreichend ist. Die Strafen nach anti-semitischen Taten sind in der Regel zu gering. Hier ist die Justiz gefordert."