In Halle in Sachsen-Anhalt sind am Mittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Die Hintergründe waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Nach den mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto flüchteten, wurde mit Hochdruck gefahndet, es gab eine Festnahme. Kurz darauf soll es auch im benachbarten Landsberg einen Zwischenfall gegeben haben, bei dem offenbar Schüsse fielen.

Die Lage in Halle im stern-Ticker:

+++ 15.43 Uhr: Generalbundesanwaltschaft spricht von "sicherheitsrelevanter Gewalttat" +++

Auf stern-Nachfrage sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft, bei den Ermittlungen in Halle gehe es um eine "für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland relevante Gewalttat". Ein antisemitischer Hintergrund könne derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

+++ 15.41 Uhr: EU-Parlament gedenkt mit Schweigeminute der Opfer von Halle +++

Nach der Gewalttat von Halle hat das Europaparlament am Mittwochnachmittag mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. In Gedanken sei man bei Deutschland, der deutschen Polizei und bei der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, sagte Parlamentspräsident David Sassoli.

+++ 15.40 Uhr: Zwei Verletzte mit Schusswunden in Klinik eingeliefert +++

Wie ein Pressesprecher gegenüber stern.de bestätigte, befinden sich mindestens zwei Personen mit Schussopfern im Uniklinikum Halle. Einer der Verletzen werde demnach im Moment operiert, zu dem anderen gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Das Klinikum hält nach eigenen Angaben mehr Personal in der Notaufnahme bereit, drei OP-Säle stünden extra zur Verfügung.

+++ 15.34 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes nach Schüssen in Halle +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale ermittelt die Bundesanwaltschaft wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, sei noch unklar, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

+++ 15.33 Uhr: Innenminister will sich vorerst nicht äußern +++

Das Innenministerium teilte auf telefonische Nachfrage des stern mit, man wolle sich aktuell nicht zu möglichen Hintergründen der Schüsse in Halle äußern, da es noch keine gesicherten Erkenntnisse gebe.

+++ 15.31 Uhr: Augenzeugen berichten von Täter in Kampfanzug +++

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, habe mindestens einer der Täter einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben.

+++ 15.30 Uhr: Polizei schaltet Hinweistelefone frei +++

Die Polizei hat mehrere Hinweistelefone freigeschaltet, bei denen Bürger mit möglichen Zeugenhinweisen melden können.

Wir haben jetzt mehrere Hinweis-Telefone geschalten!



0345 224- 1712

0345 224- 1719

0345 224- 1443

0345 224- 1708



Bei akuten Situationen nach wie vor die 110!



Einfache Nachfragen bitte über 115!#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

+++ 15.26 Uhr: Bundesanwaltschaft spricht von "besonderer Bedeutung des Falls" +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle in Sachsen-Anhalt hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Der Schritt sei wegen der "besonderen Bedeutung des Falls" erfolgt, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Es gehe hier um "die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland betreffende Gewaltdelikte".

Der Sprecher verwies auf die sogenannte evokative Zuständigkeit der Behörde, wenn "bestimmte schwere Straftaten wie zum Beispiel Mord, Totschlag, Geiselnahme, schwere Brandstiftung nach den Umständen bestimmt und geeignet sind, die äußere oder innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen".

+++ 15.23 Uhr: Stadtsprecher: Menschen in ganz Halle sollen in Gebäuden bleiben +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale sollen die Menschen im gesamten Stadtgebiet in Sicherheit in Gebäuden bleiben. Das sagte ein Stadtsprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

+++ 15.22 Uhr: Auch Thüringer Polizei im Einsatz +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle ist auch die Thüringer Polizei "verstärkt im Einsatz", hieß es in einer am Mittag veröffentlichten Presseerklärung. Für Thüringen bestehe aber "nach bisherigen Kenntnissen keine konkrete Gefahr."

Die Polizei unterstütze "die Fahndungsmaßnahmen nach dem oder den flüchtigen Tätern. Hierzu stehen wir in engem Kontakt mit den Kollegen in Halle. Insbesondere Verkehrswege aus Richtung Halle nach Thüringen und Orte in der Nähe der Landesgrenze(n) werden verstärkt überwacht." Die Landespolizeiinspektionen und die Autobahnpolizei hätten ihre Maßnahmen in eigener Zuständigkeit verstärkt, hieß es weiter. "Hier werden insbesondere jüdische Objekte intensiviert bestreift."

+++ 15.16 Uhr: Ministerpräsident Haseloff entsetzt über tödliche Schüsse in Halle +++

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in Halle gezeigt. "Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat", erklärte Haseloff am Mittwoch. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei "auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land". Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Haseloff erreichte die Nachricht von der Tat bei einer Konferenz des Ausschusses der Regionen in Brüssel. Der Ministerpräsident wollte die Veranstaltung zum Strukturwandel in den Kohleregionen verlassen und am Abend wieder in Sachsen-Anhalt eintreffen.

+++ 15.11 Uhr: Linienverkehr komplett eingestellt +++

Der Linienverkehr der HAVAG wird aufgrund der Vorfälle in Halle komplett eingestellt. Das berichtete das Verkehrsunternehmen auf seiner Webseite.

+++ 15.09 Uhr: Innenminister Stahlknecht unterbricht Urlaub +++

Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) unterbricht wegen der Tat in Halle seinen Urlaub und kehrt nach Magdeburg zurück, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

+++ 15.05 Uhr: Bei Getöteten in Halle handelt es sich um einen Mann und eine Frau +++

Bei den in Halle getöteten Menschen handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Das bestätigte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Der Mann sei in einem Imbiss erschossen worden, die Frau in der Humboldtstraße in der Nähe eines Friedhofs. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

+++ 15.01 Uhr: Verdächtiger floh offenbar im Taxi +++

Wie "Spiegel Online" vermeldet, sollen in Halle mindestens zwei Täter geschossen haben. Sie trennten sich demnach nach dem Angriff – einer der Verdächtigen soll im Taxi geflohen sein. Die Polizei stoppte ihn auf der Autobahn. Nach dem zweiten Angreifer wird noch gefahndet.

+++ 15.00 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt nach Schüssen in Halle +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe auf Anfrage mit. Zuerst hatte "Spiegel Online" berichtet.

+++ 14.57 Uhr: Verdächtige versuchten offenbar, in Synagoge einzudringen +++

Die Verdächtigen versuchten offenbar, in die nahe des Tatorts gelegene Synagoge einzudringen, berichtet "Spiegel Online". Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, bestätigte der Nachrichtenseite den Vorfall. "Momentan sind 70 bis 80 Personen in der Synagoge", sagte Privorotzki demnach. Die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten "dem Angriff standgehalten", sagte er weiter.

+++ 14.51 Uhr: Leipzig und Dresden verstärken Polizeischutz vor Synagogen +++

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat die Leipziger Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge der benachbarten Stadt verschärft. Einer dpa-Reporterin zufolge stehen etwa fünf Polizisten vor dem Gebäude in der Innenstadt, davon sind mit Maschinenpistolen bewaffnet. Weitere Maßnahmen seien bislang noch nicht getroffen worden, so ein Sprecher. Man wolle das weitere Geschehen abwarten und dann entscheiden. Das für Mittwochabend vorgesehene Lichterfest anlässlich des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution in Leipzig finde wie geplant statt. Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Polizeischutz erhöht.

+++ 14.40 Uhr: Bericht: GSG9 auf dem Weg nach Halle +++

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, wurde die Spezialeinheit der GSG9 nach Halle beordert.

+++ 14.35 Uhr: Grünen-Politiker Özdemir: "Schreckliche Nachrichten aus Halle" +++

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle/Saale geäußert. "Schreckliche Nachrichten aus Halle, heute am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur. Ich bin erschüttert & traurig", twitterte der frühere Grünen-Chef am Mittwoch. Allen Verletzten und Angehörigen wünschte er viel Kraft und dankte den Einsatzkräften. Ein Opfer der Schüsse von Halle lag bedeckt auf einer Straße gegenüber einer Synagoge in der Innenstadt.

+++ 14.34 Uhr: Innenministerium: "Keine seriösen Angaben" zur Motivlage +++

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums äußerte sich ähnlich wie Sprecher Seibert: Zur Motivlage seien "derzeit keine seriöse Angaben" möglich.

+++ 14.33 Uhr: Seibert: Bundesregierung entsetzt über tödliche Schüsse von Halle +++

Die Bundesregierung hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle gezeigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Mittwoch von "schrecklichen Nachrichten". Dass es zwei Tote gebe, sei "entsetzlich". Er hoffe sehr, "dass die Polizei den Täter oder die Täter möglichst schnell fassen kann und kein weiterer Mensch in Gefahr kommt". Es sei nun ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Polizei Folge leiste. Seibert betonte, dass er noch keine Informationen zu den möglichen Hintergründe hat.

+++ 14.30 Uhr: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident verkürzt Aufenthalt in Brüssel +++

Angesichts der Ereignisse in Halle will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident seinen Aufenthalt in Brüssel verkürzen, berichtete die "Mitteldeutsche Zeitung" am Nachmittag. Sobald die Lage es zulasse, werde Reiner Haseloff Regierungschef noch am Mittwoch nach Halle kommen, sagte ein Regierungssprecher der MZ.

+++ 14.28 Uhr: Stadt richtet Bürgertelefon ein +++

Der Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand hat nach den tödlichen Schüssen in der Stadt einen Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Unter der Nummer 115 wurde ein Bürgertelefon geschaltet.

+++ 14.26 Uhr: Warnung wegen Schusswaffengebrauchs in Landsberg +++

Nach den Schüssen in Halle/Saale haben die Behörden auch eine Warnmeldung für Landsberg herausgegeben (mehr dazu lesen Sie auch weiter unten). Gewarnt wurde vor Schusswaffengebrauch. Menschen sollen Gebäude und Wohnungen nicht verlassen, hieß es in der offiziellen Information. Landsberg ist etwa 15 Kilometer von Halle/Saale entfernt.

+++ 14.18 Uhr: Stadt spricht von "Amoklage" +++

Die Stadt Halle/Saale spricht nach den tödlichen Schüssen von einer Amoklage. "Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen", teilte die Stadt am Mittwoch mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

+++ 14.09 Uhr: Polizei nach tödlichen Schüssen: Bitte Spekulationen unterlassen +++

Die Polizei in Sachsen hat nach den tödlichen Schüssen in Halle/Saale vor Spekulationen gewarnt. "Bitte unterlasst zu diesem Zeitpunkt Spekulationen. Die Polizei wird informieren, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Im Moment arbeiten alle Einsatzkräfte mit Hochdruck", twitterte die Polizei Sachsen am Mittwoch.

+++ 14.08 Uhr: Warnsystem Katwarn: "Gebäude und Wohnungen nicht verlassen" +++

Auch das mobile Warn- und Informationssystem Katwarn hat sich mit einer "Gefahrendurchsage" an die Bevölkerung gewendet. "Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenster(n) und Türen fern bleiben!", hieß es am Mittwochmittag auf der Website. Die Bürger sollten Rundfunk und Fernsehen einschalten und sich "über alle verfügbaren Medien" informieren. Weiter hieß es: "Suchen Sie sofort eine Deckung auf. Meiden Sie Glasflächen."

+++ 14.05 Uhr: Noch keine Angaben zum Motiv +++

In einem Interview mit dem Nachrichtensender n-tv bestätigte eine Sprecher der Polizei die Festnahme eines Mannes. Dessen Identität sei noch nicht klar. Zu einem möglichen rassistischen oder antisemitischen Hintergrund der Tat am jüdischen Feiertag Jom Kippur in der Nähe der Synagoge von Halle konnte der Sprecher noch nichts sagen. Die sei Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

+++ 14.03 Uhr: Zeuge berichtet von Sturmgewehr +++

Ein Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann mit einem Sturmgewehr in ein Dönerrestaurant geschossen habe.

Fullscreen

Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.

+++ 13.49 Uhr: Polizei meldet erste Festnahme +++

Die Polizei meldet, dass Beamte nach den tödlichen Schüssen in Halle eine Person festgenommen haben. Sie ging zuvor von mehreren Tätern aus und ruft weiterhin zur Wachsamkeit und Vorsicht auf.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

+++ 13.34 Uhr: Warnung vor "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg" +++

Das Lagezentrum der Landesregierung warnt vor einem "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg" östlich von Halle. Anwohner wurden ebenfalls aufgefordert, Gebäude und Wohnungen nicht zu verlassen. Die Polizei bestätigte das zunächst nicht.

+++ 13.19 Uhr: Polizei fahndet offenbar nach mehreren Tätern +++

Die Polizei fahndet nach mehreren Tätern. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Sie seien mit einem Auto auf der Flucht. Die Schüsse fielen offenbar in der Nähe der Synagoge und des Jüdischen Friedhofs in Halle (Saale). Zu den Hintergründen der tödlichen Attacke ist gleichwohl noch nichts bekannt. Die Warnung der Behörden an die Bevölkerung Halles, sich in Sicherheit zu bringen, hat weiterhin Bestand.

+++ 13.22 Uhr: Zugverkehr in Halle eingestellt +++

Wegen des laufenden Polizeieinsatzes ist der Zugverkehr am Hauptbahnhof von Halle (Saale) eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn bei Twitter mit.

+++ 13.15 Uhr: Zwei Tote nach Schüssen auf offener Straße +++

Die Nachrichtenagentur AFP meldet unter Berufung auf die Polizei, dass es mindestens zwei Todesopfer nach den Schüssen in Halle (Saale) gebe. Weitere Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.

+++ 12.57 Uhr: Polizei meldet mehrere Tote in Halle an der Saale – Täter auf der Flucht +++

In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem unbekannten und offenbar bewaffneten Täter. Nach ersten Erkenntnissen seien mehrere Menschen getötet worden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben oder sich anderweitig in Sicherheit zu bringen.

Laut "Mitteldeutsche Zeitung" befindet sich mindestens ein Tatort in der Humboldtstraße im Paulusviertel nördlich der Altstadt.