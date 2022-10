Finger-Würstchen



Endlich ist wieder Halloween-Zeit.Sie veranstalten eine Halloweenparty, wissen aber nicht, was Sie Ihren Gästen zu essen anbieten sollen?Hier kommen drei gruselige Snacks für Ihre Halloweenparty.Die gruseligen Finger-Würstchen lassen sich sowohl mit Fleisch als auch als vegetarische Variante zubereiten.Dafür brauchen Sie:6 Würstchen12 Mandelblättchen1 EigelbDie Würstchen halbieren. Oben wird ein kleiner Schnitt für die Mandelscheiben gesetzt.Kurz darunter kommen zwei Schnitte für die Falten der Finger und weitere zwei cm darunter werden ebenfalls 2 Schnitte gesetzt.Das Ganze kommt circa 10 Minuten bei 180 Grad in den Ofen.Als Dip kann Ketchup in die Mitte gegeben werden.Fertig!Sie brauchen:1 Blätterteig12 Mini-Würstchen1EiweisMayonnaiseKetchupDer Blätterteig wird zunächst in circa einen Zentimeter dünne Streifen geschnitten und um die Würstchen, wie ein Verband herumgewickelt.Die Stelle, an welche später die Augen kommen, wird frei gelassen.Der Blätterteig wird nun mit dem Eiweiß bestrichen und die Würstchen kommen bei 180 Grad für 14 Minuten in den Ofen.Für die Augen kommen zwei kleine Spritzer Mayonnaise und Ketchup auf die freigelassenen Stellen.Fertig sind die kleinen Mumienwürstchen!Ein gesunder Snack sind die Bananen-Geister.Dafür brauchen Sie:4-5 Bananen100 Gramm weiße Konfitüre8-10 Holzspieße6 EL Kokosraspeln50 Gramm Zartbitter SchokoladeDie geschälten Bananen werden halbiert und auf die Holzspieße gesteckt.Nach dem Sie die Konfitüre in einem Wasserbad geschmolzen haben, wird diese auf die Bananen gegeben.Solange die Konfitüre noch flüssig ist, werden die Bananen mit Kokosraspeln bestreut.Mit der Zartbitter-Schokolade werden die Augen und der Mund der Geister aufgemalt.Fertig sind die kleinen Geister!