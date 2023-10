Das Mädchen nahm an einem Seepferdchen-Schwimmkurs für Fünf- bis Siebenjährige teil

von Jacqueline Haddadian Nach einem Badeunfall in einem Hamburger Schwimmbad ist ein fünfjähriges Mädchen gestorben. Sie war während eines Schwimmkurses leblos im Wasser gefunden worden. Ersthelfer reanimierten das Mädchen zunächst, es verstarb aber später im Krankenhaus.

Im Bondenwald-Bad im Hamburger Stadtteil Niendorf ist es zu einem furchtbaren Unglück gekommen: Ein fünfjähriges Mädchen ist am vergangenen Mittwoch nach einem Badevorfall gestorben. Das Kind hatte an einem Schwimmkurs für Fünf- bis Siebenjährige teilgenommen, als sich das Unglück ereignete.

Einem Bericht des NDR zufolge war das Mädchen leblos im Schwimmbecken gefunden worden, als die Kinder zum Duschen gehen sollten. Das Badepersonal zog sie aus dem Wasser und begann sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Anschließend kam die Fünfjährige in das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo sie auf der Intensivstation behandelt wurde. Einen Tag später wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt.

Wie lange das Mädchen unter Wasser war, ist bislang unklar. Das Unglück soll sich im Lehrschwimmbecken des Bondenwald-Schwimmbads ereignet haben, welches an seiner tiefsten Stelle 1,30 Meter misst.

Fünfjährige stirbt nach Badeunfall: "Es wird geprüft, ob es Versäumnisse seitens der Aufsicht gab"

Das Mädchen war Teil eines Schwimmkurses für Anfänger:innen mit etwa zehn Teilnehmer:innen. Einem Sprecher des Badbeteibers zufolge hätten die Kinder bereits etwa die Hälfte der 25 Unterrichtsstunden absolviert, die Wassergewöhnung wäre also bereits erfolgt. Die Schwimmlehrerin des Kurses arbeite bereits seit mehreren Jahren in der Position und sei sehr erfahren, so der Badbetreiber.

Der Bild gegenüber sagte ein Polizeisprecher: "Es wird geprüft, ob es Versäumnisse seitens der Aufsicht gab." Auch werden die genauen Abläufe und die Todesursache des Mädchens untersucht.

