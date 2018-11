Was muss sich wohl der Künstler gedacht haben? Am Mittwochabend seien bei einem Jazz-Konzert des Musikers Vijay Iyer in der Hamburger Elbphilharmonie mitten in seiner Darbietung auf einmal etliche Zuschauer aufgestanden – und gegangen! Das berichtet die "Hamburger Morgenpost." Nach nur wenigen Augenblicken seien die Ränge nur halb voll gewesen.

Für den Veranstalter Karsten Jahnke sei das ganze entsetzlich und niederschmetternd. Seiner Ansicht nach seien die angeblichen Konzertbesucher nicht wegen der Musik gekommen, sondern nur um sich den Saal anzuschauen, etwas, das Jahnke wütend macht, wie er Zeitung berichtet: "Das waren keine Jazz-Fans. Lieber hätte ich das Konzert nur zur Hälfte ausverkauft, als so etwas zu erleben."

"Saaltouristen" sorgen für Ärger

Grund für den Vorfall seien offenbar die sogenannten Saaltouristen. Sie werden unter anderem in Bussen zur Elbphilharmonie gebracht, um sich den Konzertsaal anzusehen. Bei solchen Besuchen seien auch Konzertbesuche im Preis mit inbegriffen. Allerdings interessierten sich die Besucher vorrangig für das Erlebnis "Elphi" und weniger für die Musik. Und wenn den Saaltouristen die Musik nicht gefällt, verlassen sie einfach wieder den Saal.

Karsten Jahnke denke allerdings, dass sich die Saalflucht wiederholen wird. Dennoch hätte er lieber für das Konzert die Laeiszhalle gebucht, verriet er der "Hamburger Morgenpost": "Hinterher ist man immer schlauer.”