von Tibor Martini Wer in Hamburg auf Gehwegen, in zweiter Reihe oder auf gesperrten Flächen parkt, muss bald mit deutlich höheren Kosten rechnen. Das liegt aber nicht unbedingt an der Stadt selbst.

Manche wollen "nur mal kurz" zum Bäcker oder zum Geldautomaten, andere übersehen das Parkverbots-Schild oder parken gar auf eigenes Risiko an falscher Stelle. Für Autofahrer kommt der große Schock oft dann, wenn sie wieder auf der Straße stehen – ihr Auto aber nicht mehr: Abgeschleppt! In Hamburg wird diese unangenehme Erfahrung nun noch deutlich teurer.

Schon bisher mussten Autofahrer für den Abschlepp-Dienst tief in die Tasche greifen: Bis zu 340 Euro werden in Hamburg fällig, wenn das Auto von der Polizei umgesetzt wird. Wird das Auto in den neuen Auto-Knast am Flughafen gebracht, kommen noch weitere Kosten hinzu. Laut NDR müssen Autofahrer mit weiteren 250 bis 380 Euro rechnen, wenn ihr Auto dort abgestellt wird.

Hamburg: Abschleppen kostet nun fast 500 Euro

Ab dem nächsten Jahr steigen diese Preise nochmal deutlich an: Statt 340 Euro für das Abschleppen werden dann bis zu 470 Euro fällig – eine Preissteigerung um rund 38 Prozent!

Grund dafür sind nicht etwa höhere Kosten bei der Stadt Hamburg, sondern eine neue Ausschreibungsrunde: Alle fünf Jahre muss die Hamburger Polizei nämlich neue Angebote für die Dienstleistung einholen – und in diesem Jahr waren sämtliche Anbieter deutlich teurer als die bisherigen Angebote.

Bei den Auschreibungen gaben die Abschlepp-Unternehmen höhere Sprit- und Gehaltskosten an – eine Kostensteigerung, die sie nun an die Autofahrer weiterreichen.

Zumindest eine erfreuliche Nachricht gibt es aber für Autofahrer: Die Stadt Hamburg selbst plant nicht, ihre Gebühren weiter zu erhöhen. Bei den Verwaltungskosten bleibt es also bei 170 Euro – bei Kosten von knapp 500 Euro fürs Abschleppen wird das für die meisten Autofahrer aber wohl kein großer Trost sein. Wer alle Schilder sieht, sollte sie also besser auch beachten.

Quelle: NDR