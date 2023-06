Dichte Rauchwolken über Hamburg: Auf einer Baustelle in der Hafencity sind am Freitag mehrere Gaskanister explodiert, woraufhin ein heftiges Feuer ausbrach.

Sehen Sie im Video: Heftige Explosionen auf Baustelle in der Hafencity

Auf der Baustelle eines neuen Einkaufszentrums in der Hafencity in Hamburg ist am Freitag ein heftiges Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. In den sozialen Medien konnte man Videoaufnahmen sehen, auf denen zwei große Explosionen und eine schwarze Rauchwolke zu erkennen waren. Der dunkle Qualm, der von dem Feuer auf der Baustelle ausging, war in der ganzen Stadt zu sehen. Feuerwehrleute vor Ort erklärten, die Explosionen seien durch Gaskanister auf dem Dach verursacht worden. Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe riet den Anwohnern in der Nähe des Unglücksortes, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.