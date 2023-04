Klimaaktivisten vs. Osterreiseverkehr Letzte Generation blockiert Elbtunnel und Elbbrücken in Hamburg – kilometerlange Staus

Aktivisten der letzten Generation haben erneut den Verkehr von Süden in die Hansestadt lahmgelegt. Die Elbbrücken und der Elbtunnel wurden blockiert, offenbar kam diesmal auch Speiseöl zum Einsatz

Zum Beginn des Oster-Reiseverkehrs haben Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation am Donnerstag fast zeitgleich den Verkehr an drei wichtigen Hamburger Verkehrspunkten behindert. Um 8.56 Uhr gab es laut Polizei eine Aktion am Hamburger Elbtunnel auf der Autobahn 7. Zu den Auswirkungen könne man aber noch nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Nach Beobachtung eines dpa-Fotografen stand ein Transporter auf der Fahrbahn in Richtung Norden (Flensburg/Kiel). Ein Aktivist habe versucht sich festzukleben, sei aber weggezogen worden. Um der Feuerwehr zu ermöglichen, den Transporter zu räumen, sei die Richtungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt worden. In Richtung Süden (Hannover) fließe der Verkehr. Die Polizei meldete über Twitter, dass der Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt sei.

Viel geht nicht mehr: Die Letzte Generation brachte den Verkehr aus Süden weitgehend zum Erliegen ( Die interaktive Karte gibt es hier © Screenshot Google Maps

Letzte Generation: "Wir müssen die Notbremse ziehen"

Fünf Klimaaktivisten hatten sich kurz zuvor auf der Billhorner Brückenstraße (B75) vor den Elbbrücken festgeklebt. Auf dem Veddeler Damm, der zur parallel verlaufenden Freihafenelbbrücke führt, konnte laut Polizei verhindert werden, dass sich Aktivisten ankleben. Eine Spur musste dort bei dem Einsatz vorübergehend gesperrt werden. Am Elbtunnel setzten die Aktivistinnen und Aktivisten einem NDR-Bericht zufolge offenbar auch Speiseöl ein, deshalb muss dort die Fahrbahn gereinigt werden.

Zuletzt hatte das Bündnis Letzte Generation mit Blick auf den Klimawandel erklärt: "Die Botschaft ist klar: Wir müssen die Notbremse ziehen, denn ein Weiter-so bringt uns um. (...) Klar ist: Ohne baldigen Kurswechsel werden wir nicht einfach einigen Urlaubsorten hinterhertrauern - wir werden uns mit dem Kollaps unserer Wirtschaft, unserer Nahrungsversorgung und letztendlich auch unserer Demokratie konfrontiert sehen."

Auf der A1, der verbleibenden Elbquerung, hatten erst gegen 8.30 Uhr Asphaltarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf geendet, wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens staute sich die Autos aber dennoch auf mehreren Kilometern.