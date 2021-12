Die A1 bei Hamburg war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn in Richtung Süden wieder frei (Symbolbild)

Am Autobahndreieck Norderelbe nahe Hamburg kam es am frühen Donnerstagmorgen zum Brand eines Lkw. Der Sattelzug war mit Papier beladen und brannte innerhalb kürzester Zeit lichterloh. Auf der A1 kommt es am Vormittag wohl zu langen Staus.

Am Donnerstagmorgen kam es auf der A1 bei Hamburg zu einem verhängnisvollen Brand. Ein mit Papier beladener Lkw fing in den frühen Morgenstunden an der Anschlussstelle Georgswerder Feuer. Durch die schnell brennende Ladung stand der Lkw innerhalb kürzester Zeit voll in Flammen.

Geistesgegenwertig konnte der Fahrer den brennenden Anhänger noch von der Zugmaschine abkoppeln. Auslöser für das Feuer war wohl ein defekter Reifen. Dies teilte eine Polizeisprecherin am Morgen mit.

Hamburg: Lange Staus auf der A1

Die Polizei sperrte die A1 ab Norderelbe Richtung Norden komplett. Am Morgen kam deshalb zu massiven Verzögerungen im Verkehr. Auf der A1 staute es sich zwischenzeitlich auf rund drei Kilometern. Die Polizei Hamburg bat Autofahrer:innen auf Twitter, die Unfallstelle weit zu umfahren. Der Verkehr wird nicht umgeleitet oder abgeleitet. Wegen einer massiven Rauchentwicklung wurde zwischenzeitlich auch die südliche Fahrbahn gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn aber wieder frei.

Die Feuerwehr teilte mit, dass sich die Löscharbeiten noch lange hinziehen könnten. Papier sei kein leicht zu löschendes Brennmittel. Auf der Autobahn gebe es zudem eine schwierige Wasserversorgung. Das eingesetzte Schaummittel müsste nun erst einmal an die Brandstelle gebracht werden.

