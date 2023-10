Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen vor einem eingerüsteten Hochhaus. Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind am Montag mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt

Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt – fünf Tote

HafenCity Mehrere Bauarbeiter in Hamburg von Gerüst gestürzt – fünf Tote

Dramatischer Unfall in der Hamburger HafenCity: Fünf Arbeiter sterben. Sie seien von einem Gerüst in die Tiefe gestürzt, sagt ein Feuerwehrsprecher.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag der Deutschen-Presse-Agentur. Ein Gerüst sei in einen Schacht gefallen. Das Gerüst gehörte einem Sprecher zufolge zu einem rund acht Obergeschosse hohen Aufzugschacht. Möglicherweise sei das Gerüst zusammengebrochen.

Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Die Feuerwehr war kurz nach 9.00 Uhr alarmiert worden. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz. Zuvor hatten Medien über das Unglück berichtet.

Mehrere Personen werden noch vermisst, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Baustelle sei evakuiert worden. Mehrere Hundert Arbeiter standen vor dem Bereich.

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.