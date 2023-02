2. Februar: Schattenmänner auf ihren Pferden

Sunbury, Vereinigtes Königreich. Der Startschuss ist gefallen. Die Reiter und ihre Pferde kämpfen in der britischen Grafschaft Surrey über Distanz von einer Meile beim Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Classified Stakes. Dem Gewinner winken 3140 britische Pfund (rund 3500 Euro).

Mehr