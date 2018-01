Handball-Europameisterschaft in Kroatien beginnt

Zagreb - In Kroatien beginnt heute die 13. Handball-EM. Das Turnier auf dem Balkan wird mit den Partien zwischen Schweden und Island sowie Weißrussland gegen Österreich eröffnet. Wenig später kommt es zu den ersten brisanten Spielen der EM. Gastgeber Kroatien startet gegen Nachbar Serbien in das Turnier, sportliche Duelle beider Nationen waren in der Vergangenheit oft von Ausschreitungen überschattet worden. Zeitgleich treffen in der Gruppe B die Mitfavoriten Frankreich und Norwegen aufeinander. Titelverteidiger Deutschland spielt erstmals am Samstag gegen Montenegro.