Auf Hawaii werden die verheerenden Folgen der Busch- und Waldbrände immer klarer: Mehr als 50 Menschen sind in den Flammen auf der Insel Maui ums Leben gekommen. Teile der historischen Küstenstadt Lahaina wurden zerstört.

Das verheerende Feuer auf Maui ist weitgehend eingedämmt, doch die Zahl der Toten steigt weiter. In dem ausgebrannten Küstenort Lahaina sind bisher 53 Leichen geborgen worden. Dies gab der Bezirk Maui im US-Bundesstaat Hawaii am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Am Mittwochabend hatten die Behörden zunächst von 36 Toten gesprochen. Die 17 weitere Opfer seien am Donnerstag gefunden geworden.

"Wahrscheinlich größten Naturkatastrophe" in der Geschichte Hawaiis

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach nach einem Rundgang durch den völlig ausgebrannten Küstenort Lahaina von der "wahrscheinlich größten Naturkatastrophe" in der Geschichte des US-Bundesstaates Hawaii. Green erinnerte an das Jahr 1960, als Hawaii von einem Tsunami getroffen wurde. Die Flutwelle forderte damals 61 Menschenleben. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass die Zahl der Todesopfer dieses Mal höher liege.

Die Flammen hatten sich so schnell ausgebreitet, dass viele Menschen versuchten, sich im Meer in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Küstenwache sprangen etwa 100 Menschen ins Wasser. Ein Schiff der Küstenwache konnte demnach mehr als 50 Menschen aus dem Meer retten. "Wir finden immer noch Leichen im Wasser und auf der Uferpromenade", sagte Kekoa Lansford, eine Einwohnerin von Lahaina, dem Sender CBS. "Wir haben Menschen aus dem Wasser gezogen. Wir versuchen, Menschenleben zu retten, aber (...) bekommen nicht die Hilfe, die wir brauchen", klagte sie.

Gouverneur Green zufolge wurden rund 1700 Gebäude zerstört. Der Sachschaden gehe in die Milliarden. Der Wiederaufbau von Lahaina werde Jahre dauern.

US-Regierung verspricht finanzielle Hilfe

US-Präsident Joe Biden sagte Hawaii Katastrophenhilfe der Regierung zu. Die Betroffenen der verheerenden Brände sollen finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen. Green appellierte auch an Inselbewohner und Hotelbetreiber, Betroffene aufzunehmen. Tausende Menschen bräuchten jetzt Unterkünfte. Nach Angaben des Bürgermeisters des Bezirks Maui, Richard Bissen, war der Westen der Insel am Donnerstag weiterhin ohne Strom und Wasserversorgung.

Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell verbreitet wurden. Nach Mitteilung der Behörden konnte das Feuer in Lahaina bis Donnerstagnachmittag zu 80 Prozent unter Kontrolle gebracht werden.

