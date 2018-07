Heftige Kritik an Trumps Kuschelkurs mit Putin in den USA 

Washington – Die unkritische Haltung von Donald Trump gegenüber Kremlchef Wladimir Putin beim Gipfel in Helsinki hat in den USA Protest auch im politischen Lager des US-Präsidenten hervorgerufen. Es sei keine Frage, dass Russland in unsere Wahl eingegriffen habe und weiter versuche, die Demokratie hier und weltweit zu untergraben, teilte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, mit. Auch andere wichtige Politiker von Trumps Republikanern distanzierten sich. Der Trump nahe stehende Sender Fox News fasste die Kritik an Trumps Auftritt in Helsinki so zusammen: «beschämend, schändlich, verräterisch».