von Jacqueline Haddadian Vier Mädchen gingen auf eine 13-Jährige los und quälten sie über Stunden. Ihre Tat sorgte für Schlagzeilen und Entsetzen. Nun beginnt der Prozess gegen sie wegen gemeinschaftlichen Raubs und gefährlicher Körperverletzung.

Das Video ihrer Tat kursierte im Netz – und sorgte für Entsetzen: Eine Gruppe von vier Mädchen hat im Februar eine 13-Jährige angegriffen. Über Stunden sollen sie ihr Opfer gequält haben. Nun stehen die Mädchen wegen gemeinschaftlichen Raubs und gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Meldorf in Schleswig-Holstein. Der Prozess gegen die 14- bis 17-Jährigen beginnt heute und wird von einem Jugendschöffengericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Ein Urteil könnte noch am selben Tag fallen.

Zwei der Täterinnen entschuldigen sich nach grausamer Tat

Die Tat ereignete sich am 21. Februar 2023 in Heide. An jenem Tag gingen die Mädchen auf ihr Opfer in aller Öffentlichkeit los. In dem Video von der Tat ist zu sehen, wie das 13-jährige Opfer weinte und um Gnade flehte. Die Mädchenbande aber quälte das Mädchen über Stunden weiter. Als zufällig eine Spaziergängerin an der Szene vorbeikam, bedrohte die Mädchengruppe ihr Opfer, nicht um Hilfe zu rufen. Stattdessen taten sie so, als würden sie sich freundschaftlich um die weinende 13-Jährige kümmern.

Die angeklagten Mädchen und das Opfer sollen sich bereits vor der Tat gekannt und Streit gehabt haben. Der Mutter der 13-Jährigen erzählte RTL gegenüber, zwei der Täterinnen sollen sich nach der Tat bei ihrer Tochter entschuldigt haben. Die Mädchen hätten miteinander gesprochen. "Alle haben geweint und sich umarmt. Das war schon emotional", sagt sie.

Mutter des Opfers hält an Anzeige fest

Trotz der Entschuldigung aber hielt die Mutter der 13-Jährigen an der Anzeige gegen die Täterinnen fest. Sie wolle, dass sie Täterinnen aus ihrem Fehlverhalten lernen und sich dafür auch vor Gericht verantworten müssen, berichtet RTL und bezieht sich auf ein Telefonat mit ihr.

Quellen: RTL, DPA

Sehen Sie im Video: Mehrere Mädchen haben in Heide im Kreis Dithmarschen ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und gedemütigt. Im Interview schildert die Mutter des Opfers ein Treffen mit den Täterinnen.