Gegen 14:30 Uhr ist am Mittwochnachmittag ein Feuer im Heide Park Resort in Soltau ausgebrochen. Der Park wurde evakuiert.

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr ist ein Feuer auf dem Gelände des Heide Park Resorts in Soltau ausgebrochen. Ein Sprecher der Feuerwehr Heidekreis teilte gegenüber "t-online" mit, dass ein leerstehendes Verwaltungsgebäude am Eingangsbereich in Flammen stehe, sich darin aber keine Menschen befänden.

Der Heide Park Soltau wurde evakuiert

Etwa 100 Feuerwehrkräfte versuchen den Brand zu löschen. Das Gelände des Freizeitparks sei evakuiert worden, wie der Heide Park auf seinem Facebook-Account mitteilte. Besucher wurden zu ihren Autos gebracht und mussten den Freizeitpark verlassen.

Quelle: T-Online