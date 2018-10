Heidi Klum an Halloween mit klobigem Fuß? - Fans rätseln

Los Angeles - Kurz vor Halloween gibt Heidi Klum mit einer weiteren Kostprobe von ihrem diesjährigen Kostüm Rätsel auf. «Irgendwelche Vermutungen?!», schrieb das deutsche Model auf Instagram zu einem kurzen Video von einem modellierten, grauen, klobigen Fuß. «Ihr werdet es bald herausfinden!», fügte Klum hinzu. Am Mittwoch richtet sie in einem New Yorker Club ihre 19. Halloween-Party aus. Seit Wochen gibt sie in ihren sozialen Medien kleine Einblicke in die Vorbereitungen. Die Verkleidung hält Klum bis zu ihrer traditionellen Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim.