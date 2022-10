Sehen Sie im Video: Bezaubernder Moment – Paar macht sich zur selben Zeit einen Antrag.

























Was für ein Zufall.





Corey möchte seinem langjährigem Partner Trevor einen Antrag machen.





In dem Moment, in dem Cory den Ring herausholt, macht Trevor einen Kniefall.





Beide hatten geplant, einander in diesem Urlaub einen Antrag zu machen.





Der jeweils andere wusste natürlich nichts davon.





Ein paar Monate zuvor hatte das Paar bereits gemeinsam Ringe anfertigen lassen. Ein offizieller Antrag stand aber noch aus.





Trevor ahnte erst etwas (von dem Antrag), als Cory ein Abendessen vorbereitete und dabei so wirkte, als würde er etwas verheimlichen wollen.





Als sie einander die entscheidende Frage stellen, fangen beide an zu weinen.





Ein befreundeter Fotograf hält die emotionale Situation auf Video fest.





Nach fast fünf Jahren Beziehung planen sie nun 2024 zu heiraten.

