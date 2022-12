Sehen Sie im Video: 6 Tipps – so werden Räume schneller warm.













Im Winter sollen die eigenen vier Wände für viele vor allem eines sein: Warm und kuschelig.

Zum Energiesparen drehen einige Menschen vor dem Verlassen der Wohnung die Heizung runter.

Wer aber ausgekühlt nach Hause kommt, dem ist dann das eigene Heim oft zu kalt.

Wer jetzt einen Raum schnell aufheizen möchte, der sollte diese Tipps beachten – auch wenn sie auf den ersten Blick sehr offensichtlich scheinen.

1. Türen schließen Ganz klar, wer es schnell warm haben möchte, sollte den zu heizenden Raum möglichst klein halten.

2. Heizkörper nicht verdecken Was die meisten nicht überraschen dürfte: Die Heizung sollte möglichst freistehen. Doch haben Sie auch daran gedacht, die Oberseite und Unterseite der Heizung komplett frei zu halten und den Heizkörper nicht beispielsweise als Ablagefläche zu nutzen? Nur dann kann hier die Luft frei zirkluieren und den Raum aufheizen.

3. Heizung entlüften Die Heizung regelmäßig zu entlüften macht den Heizkörper effektiver und leiser.

4. Zugluft vermeiden Logisch: Gibt es in dem Raum Zugluft, verfliegt die Wärme schnell und das Aufheizen dauert demnach länger. Es gilt also Quellen für Zugluft, wie undichte Fenster und Türen zu finden und auszubessern. Hier kann beispielsweise ein Handtuch als kurzfristige Lösung dienen.

5. Fenster isolieren Wer schonmal dabei ist, sollte dafür sorgen, dass die Fenster ordentlich isoliert sind. Hier kann schon ein dicker Vorhang helfen.

6. Boden isolieren Danach ist der Boden dran. Hier schafft ein Teppich Abhilfe. Der ist nicht nur angenehmer für die Füße, der Raum kann sich so schneller aufheizen.

