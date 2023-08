Der Tod der ehemaligen Olympia-Schwimmerin Helen Smart wurde offenbar zuerst von ihrer vierjährigen Tochter bemerkt. Das Mädchen soll nachts vergeblich versucht haben, ihre Mutter zu wecken. Das berichtet Smarts Mutter in britischen Medien.

Um vier Uhr morgens kommt die kleine Heidi ans Bett der Eltern, weil sie nicht mehr schlafen kann. Nachdem Heidi bemerkte, dass ihre Mutter ganz kalt ist, sagt sie zu ihrem Papa: "Papa, ich kann Mama nicht wecken. Sie wird nicht aufwachen."

Craig glaubt zunächst, dass seine Frau nur tief schlafen würde, wie seine Mutter Linda "Mail Online" erzählt. "Oh, sie muss sehr müde sein, Heidi – geh wieder ins Bett", entgegnet der Papa im Halbschlaf seiner Tochter. Er knipst die Taschenlampe an, um sich zu vergewissern, dass es seiner Frau gutgeht. Doch dann bemerkt auch er die Tragödie. Helen ist tot.

Wenige Stunden zuvor war Helen Smart paddeln

"Ich habe ihren Fuß berührt und ihr war kalt. Ich ging um sie herum und an ihre Seite und sie schien zu schlafen, aber man konnte sehen, dass sie weg war", schildert Linda, die mit ihrem Mann John ebenfalls vor Ort war, den schlimmen Vorfall.

Die Familie befand sich in einem Ferienhaus am Ufer des Lake Coniston im Lake District National Park. Dort war Helen am Freitagabend, nur wenige Stunden vor ihrem Tod, in der Abenddämmerung noch auf dem Wasser.

Sie war ein paar Stunden zuvor paddeln und war nie krank gewesen, abgesehen von ihren vom Schwimmen geschwollenen Knien", so Linda.

"Wir sind verzweifelt. Sie wissen nicht, was es ist, aber sie glauben, dass es passiert sein muss, kurz nachdem sie zu Bett gegangen ist. Sie ist einfach im Schlaf gestorben", vermutet Linda. Die genaue Todesursache steht allerdings noch aus.

Schulleiterin nach der sportlichen Karriere

Helen Smart (frühere Don-Duncan) war eine Rückenschwimmspezialistin, die bei Welt- und Europameisterschaften mehrere Silbermedaillen errang.

Nach den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 beendete sie ihre sportliche Karriere und wurde Schulleiterin der Worsley Mesnes Community Grundschule in Wigan.