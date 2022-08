Sehen Sie im Video: Helikopterabsturz in Dschungel – Politiker sendet Video-Hilferuf von Unfallstelle.





















Der panamaische Politiker Dimitri Flores ist mit einem Helikopter verunglückt. Der Absturz ereignete sich in einem Dschungelgebiet im Westen Panamas. Von Ort der Unfallstelle meldete sich der Politiker mit einem auf Video aufgezeichneten Hilferuf. Der Jurist Flores will Medienberichten zufolge 2024 für das Amt des Präsidenten kandidieren. Flores berichtet in dem Video, dass insgesamt 6 Personen mit dem Helikopter verunglückt seien. Einige erlitten demnach Verletzungen, auch der Politiker selber scheint Schmerzen zu haben. Nach dem Hilferuf machte sich eine Taskforce mehrerer Rettungdienste auf die Suche nach den Verunglückten. Auf Twitter veröffentlichte die Zivile Luftfahrtbehörde von Panama Fotos der Rettungsaktion und gab bekannt, dass die Unglücksstelle gefunden wurde und alle sechs Passagiere medizinisch betreut werden.

