Eine Gruppe von Einbrecher:innen hat in einer Schule im nordhessischen Gudensberg einen Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro angerichtet. Die Täter:innen drangen durch die Kellertür ins Innere der Dr. Georg August Zinn-Gesamtschule und beschädigten Elektrogeräte, brachen verschlossene Türen auf und zerstörten den zentralen Serverschrank sowie Wände und Möbel, wie die Polizei in Homberg am Montag mitteilte.

Täter:innen flohen wohl im weißen Pkw

In der Nacht zum Samstag waren die bisher unbekannten Täter:innen in das Gebäude eingedrungen. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Ein Zeuge will ein weißes Auto beobachtet haben, das kurz nach der Alarmauslösung vom Schulgelände fuhr.

