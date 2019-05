Hirsch schwimmt im Pool in Barkelsby

Barkelsby - Hirsch im Pool statt Einbrecher am Haus: Als er wegen lauter Geräusche einen Einbruch vermutete und in den Garten schaute, hat ein Mann in Schleswig-Holstein eine Hirschkuh in seinem Pool entdeckt. Denn statt Einbrechern, die über sein Grundstück in Barkelsby schlichen, schwamm das große Tier in der Nacht im Schwimmbecken des 62-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte das Tier wohlbehalten aus dem Wasser retten. Der Hirsch lief anschließend über die angrenzenden Felder davon.