Sehen Sie im Video: Historische Karten – Google Earth begeistert mit versteckter Funktion.









Geschichts-Fans aufgepasst: Dank einer neuen Funktion auf Google Earth kann man die Welt mit historischem Kartenmaterial neu entdecken. Mehr als 400 Jahre kann man so in der Zeit zurückreisen. Dafür arbeitet Google mit dem digitalisierten Archiv der "David Rumsey Map Collection” zusammen. Ein Highlight ist unter anderem eine Karte von New York aus dem Jahr 1836. Erstaunlich zu sehen, wie viel Natur die Insel Manhattan damals noch zu bieten hatte. Ebenso faszinierend: Die bekannte Welt laut den Karten aus dem Jahr 1587. Während der gesamte Kontinent Australien fehlt, ist Europa erstaunlich maßstabgetreu abgebildet. Um die historische Kartensammlung selbst zu erkunden, klicken sie das kleine Steuerradsymbol um in den Voyager-Bereich von Google Earth zu gelangen. Unter dem Reiter "Ebenen" finden Sie jetzt die alten Karten. Oder Sie Suchen nach dem Begriff "historische Karten" in der Suchleiste der Seite. Hinter jedem Pin steckt jetzt eine andere Karte zum Entdecken.

