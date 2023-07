Schwitzen in der Hitze: In Deutschland wird es am Samstag mit Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius sehr heiß. Foto

Viel trinken und den Schatten suchen ist heute wieder angesagt: Meteorologen kündigen Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius an. In der Nacht drohen dann mancherorts Unwetter.

Den Menschen im Süden und Osten Deutschlands steht ein heißer Tag mit Temperaturen von bis zu 38 Grad bevor. In der Nordwesthälfte ist hingegen mit Schauern, Gewittern und lokaler Unwettergefahr zu rechnen.

"Grundsätzlich kann man sagen, dass von Brandenburg über Sachsen, Thüringen und Bayern vielfach die 35-Grad-Marke übersprungen wird", sagt ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) der dpa. An einzelnen Orten könne es bis zu 38 Grad heiß werden, am wahrscheinlichsten im nördlichen Bayern um Mittelfranken.

Für den Südosten beschrieb der Meteorologe es so: "Von der Absoluttemperatur wird es sehr hoch, aber die Luft ist noch relativ trocken." Anders sieht es in der Nordwesthälfte aus. Dort rechnen die Meteorologen teils mit Starkregen, auch Sturmböen und Hagel seien möglich. Es soll dort 24 bis 29 Grad werden.

Unwettergefahr in der Nacht

Am Abend und in der Nacht zum Sonntag geht der DWD davon aus, dass bis in den Süden und Osten Gewitter vorankommen. Dabei herrsche vor allem eingangs der Nacht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Gewitterböen.

Am Sonntag soll es dann kühler werden. Die Höchstwerte sollen im Nordwesten bei 20 bis 24 Grad, sonst bei 25 bis 30 Grad liegen. Ähnlich sieht es am Montag aus.

Unterdessen soll in ganz Süd- und Südosteuropa eine Hitzewelle mit kleinen Schwankungen die kommenden Tage andauern. In Griechenland zeigten die Thermometer am Freitag in einigen Regionen mehr als 40 Grad an. Ein Rückgang der Temperaturen auf für die Jahreszeit übliche Werte um die 35 Grad ist nach Angaben der Meteorologen in Athen zunächst "nicht in Sicht". Das gilt auch für Italien. In der Hauptstadt Rom etwa werden Anfang der Woche Temperaturen von über 40 Grad erwartet.