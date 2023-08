Bekannter Hochhauskletterer stürzt in Hongkong in den Tod

"Remi Enigma" Bekannter Hochhauskletterer stürzt in Hongkong in den Tod

"Remi Enigma" war auf Instagram und TikTok für seine waghalsigen Kletter-Aktionen berühmt. Auf der Suche nach dem nächsten Fotomotiv ist er von einem Hochhaus gestürzt und gestorben.

Ein aus sozialen Medien bekannter Hochhauskletterer ist in Hongkong bei einem Sturz ums Leben gekommen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" und andere Hongkonger Medien berichteten, handelt es sich bei dem Opfer um den 30-jährigen Franzosen Remi Lucidi, der unter dem Namen "Remi Enigma" regelmäßig Fotos und Videos von waghalsigen Klettertouren unter anderem auf Instagram postete.

"Remi Enigma" kletterte auf Türme, Brücken und Baukräne

Nach Angaben der Hongkonger Polizei wurde die Leiche des Franzosen am vergangenen Donnerstag vor einem Wohnhochhaus gefunden, auf dessen Dach Lucidi geklettert sein soll. Die "South China Morning Post" zitierte eine Quelle, nach der Lucidi zuletzt lebend gesehen wurde, als er an die Fensterscheibe eines Penthouses im 68. Stock des Gebäudes klopfte. Die Polizei ermittle, ob Lucidi in das Gebäude eingedrungen war, um "Extremsport" zu betreiben.

Zuvor veröffentlichte Videos zeigen Lucidi unter anderem beim Erklimmen hoher Türme, Brücken oder eines Braukrans. Er war in zahlreichen Städten von Dubai bis San Francisco aktiv.

