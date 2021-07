Hochwasser in Deutschland: Karte zeigt, wo derzeit die Risikogebiete liegen

Überschwemmungen Hochwasser in Deutschland: Karte zeigt, wo derzeit die Risikogebiete liegen

Viele Teile Deutschlands sind von Hochwasser betroffen. Eine offizielle Karte zeigt, wo die Pegelstände besonders hoch sind.

Ruhr, Mosel und Rhein – nach historischen Wasserständen an vielen Flüssen im Westen und Südwesten Deutschlands blieb die Hochwasserlage auch am Donnerstag noch angespannt. Auch die Wasserstände vieler kleinerer Flüsse in den betroffenen Regionen waren deutlich über ihrem normalen Niveau.

Das Hochwasserportal der Länder bietet aktuelle Informationen darüber, wo die Pegelstände besonders hoch sind. Außerdem gibt es Informationen darüber, wo es eine Risikolage gibt.

Karte zeigt, wo das Hochwasser am höchsten steht

Je dunkler ein Punkt, desto kritischer ist die Hochwassersituation. Stand des Screenshots ist Donnerstag, 15. Juli 2021, 17.30 Uhr. Eine interaktive Version gibt es unter hochwasserzentralen.de © Screenshot https://www.hochwasserzentralen.de/

Das Portal wird gemeinsam von allen Bundesländern betrieben, die für das Angebot fortlaufend aktuelle Daten und weiterführende Informationen zur Verfügung zur Verfügung stellen.

Lesen Sie hier: Wie versichert man sein Haus gegen Hochwasser? (stern+)

Weitere Pegeldaten werden den Angaben zufolge von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie den zuständigen Behörden der Nachbarländer bereitgestellt. Die Hochwassersituationen werden in verschiedene Klassifizierungen eingeteilt.

Quelle: Hochwasserportal der Länder

Im Video: Die Bergung von Personen aus dem überfluteten Altenahr in Rheinland-Pfalz läuft auf Hochtouren. In anderen Teilen Deutschlands sind bereits Aufräumarbeiten in vollem Gange.