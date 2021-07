Im Video: Überflutungen am Wochenende auch in Oberbayern und Ostsachsen.











Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands standen manche Orte in Bayern wie hier zum Beispiel Berchtesgarden unter Wasser. Der Landkreis Berchtesgaden meldet am frühen Sonntagmorgen mindestens einen Todesfall nach Überschwemmungen und Erdrutschen in und um Berchtesgaden, Schönau, Ramsau und Bischofswiesen. 65 Personen mussten evakuiert werden und rund 500 Rettungskräfte sind im Einsatz. Ein ähnliches Bild bot sich auch in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. Durch die Überschwemmungen im Westen Deutschlands sind offiziellen Angaben zufolge bereits über 150 Menschen ums Leben gekommen. Aber das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht abzusehen.

