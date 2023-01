Sehen Sie im Video: Hoden an Bahngleis festgefroren – Mann rettet Waschbären aus misslicher Lage.









Festgefroren: Dieser Waschbär kann sich nicht vom Fleck rühren.





Neil Mullis, ein Eisenbahnarbeiter aus dem US-Bundesstaat Georgia tritt seine Schicht in den frühen Morgenstunden an.





Während er die Bahnschienen entlang geht, entdeckt er einen Waschbären.





Dieser steht wie angewurzelt auf den Schienen. Mullis wird klar: Das Tier ist festgefroren.





Und zwar mit einer äußerst unangenehmen Körperstelle: seinen Genitalien.





Der gute Samariter befreit das Tier behutsam, mithilfe von warmem Wasser und einer Schaufel.





„Nach etwa fünf Minuten, in denen ich ihn langsam loslösen konnte, war er frei. Er sprang vom Gleis und rannte in den Wald, ohne zurückzublicken.“ – Mullis ggü. SWNS.





Mullis und seine Kollegen konnten sich nicht genau erklären, wie der Waschbär in diese missliche Lage gekommen ist.





Alles war am Ende übrig bleibt: Ein Video und etwas gefrorenes Fell an den Gleisen.

