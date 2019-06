Dem jungen Paar sind die Folgen des Überfalls noch anzusehen. Die US-Amerikanerin Chris und ihre Partnerin Melania aus Uruguay wurden Ende Mai von einer Gruppe Jungen in einem Londoner Bus angegriffen. Vier junge Männer hatten bemerkt, dass die beiden ein Paar sind, und wollten sie zwingen sich zu küssen. In einem Statement der Polizei hieß es: "Vier Männer bedrängten die Frauen und beschimpften sie auf anzügliche und homophobe Weise. Die Frauen wurden angegriffen und mehrmals geschlagen, bevor die Männer ihnen ein Telefon und eine Tasche stahlen und aus dem Bus rannten." Ein Foto, das sie nach dem Überfall machten, wurde von lokalen Medien aufgegriffen: "Es war einfach frustrierend zu sehen, dass unser Bild für Clickrates benutzt wurde, wenn man so viele viel effektivere Geschichten hätte erzählen können, als nur "zwei Lesben, die sich nicht küssen wollten", darum ging es hier nicht." Für die 29-jährige Chris führt zunehmender Rechtspopulismus zu einem Anstieg von Gewalt, die durch Hass gegen Minderheiten motiviert ist. "Die Rechte von sehr vielen Menschen sind gefährdet, und die grundlegende Sicherheit der Menschen. Ich will, dass die Leute den Mut haben, sich zu wehren gegen eben die, die sich vom Rechtspopulismus angespornt fühlen, denn der ist meiner Meinung nach für diese Art der Gewalt verantwortlich." "In meinem Land werden diese Dinge als etwas sehr ernstes behandelt, wir haben starke Gesetze, die uns schützen. Ich habe das Gefühl, bei deren Gewalt ging es nicht nur darum, dass wir Frauen sind, die Frauen lieben, sondern einfach darum, dass wir Frauen sind." Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte in einem Tweet, es handle sich um einen widerwärtigen, frauenfeindlichen Angriff, der nicht toleriert werden könnte. Mehrere Tatverdächtige zwischen 15 und 18 Jahren wurden inzwischen festgenommen.