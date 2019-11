Die Polizei in Hongkong hat zwei Deutsche festgenommen. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer seien am Donnerstag aufgegriffen worden, weil sie sich an einer nicht genehmigten Versammlung beteiligt hätten, erklärte die Polizei am Freitag. Die "Bild"-Zeitung berichtete, bei den Männern handle es sich um Austauschstudenten an der Kunst-Universität Lingnan. Beide werden durch das deutsche Generalkonsulat betreut, das zu Rechtsanwalt sowie den Behörden vor Ort im Kontakt stehe, teilte das Auswärtige Amt mit. In Hongkong hatte sich die Lage in den vergangenen Tagen zugespitzt. Demonstranten legten erneut weite Teile der Stadt lahm. Schulen blieben geschlossen, Autobahnen wurden blockiert. Nach Behördenangaben starb am Donnerstag ein 70 Jahre alter Straßenkehrer, der offenbar der erste Tote infolge von Gewalt seitens der Demonstranten ist. Der Mann wurde am Kopf von einem Ziegelstein getroffen, den ein Demonstrant geworfen hatte.