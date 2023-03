Sehen Sie im Video: Honig tropft aus Schlafzimmerwand – Briten finden gewaltigen Bienenstock in ihrem Haus.





















Kate Dempsey aus dem britischen Folkestone traut ihren Augen kaum.





Die 41-Jährige findet einen gewaltigen, verlassenen Bienenstock und literweise Honig – unter dem Boden und in den Wänden ihres Hauses.





Mit jedem weiteren Stück Holz, das sie und ihr Mann freilegen, wird das Ausmaß der Insektenbehausung deutlicher.





Das Ehepaar wird wurde zuvor auf das Problem in ihrem Eigenheim aufmerksam, als plötzlich Honig aus einer Schlafzimmerwand läuft lief.





Da keine Firma sich des Problems annehmen will, packen die Hausbesitzer das Problem selbst an.





Das Entfernen des verlassenen Bienenstocks dauert ganze vier Wochen – und ist mit einer unangenehmen Begleiterscheinung verbunden.





Denn Raubbienen werden auf den Honig aufmerksam und beginnen damit, ihn abzutransportieren.





Mit Rauch, der die Insekten vertreibt und dicker Schutzkleidung gelingt es den Briten letztlich jedoch, die Räuber, den Bienenstock und den Honig zu entfernen.

