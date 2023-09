Hornissen-Attacke: Zwölf Verletzte bei Schulausflug in Oer-Erkenschwick

von Luca Wolpers Zwei erste Klassen sind bei einem Ausflug in einen Naturpark von Hornissen verletzt worden. Die zwölf gestochenen Schüler und Lehrer mussten von zahlreichen Rettungskräften versorgt werden.

Während eines Schulausflugs im Naturpark Hohe Mark in Nordrhein-Westfalen sind zwölf Schüler und Lehrer von einem Hornissenschwarm attackiert und verletzt worden. Die großen Insekten griffen die Erstklässler beim Anheben eines Asts an, wie die Stadt Oer-Erkenschwick am Dienstag mitteilte. Es waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

Gegen 10:30 Uhr meldete sich die erste Gruppe bei der Leitstelle der Feuerwehren des Kreises Recklinghausen und teilte mit, dass fünf Mädchen und Jungen Insektenstichverletzungen durch Hornissen erlitten hätten. Da die Grundschulklasse im Waldgebiet Haard unterwegs war und nach den Schilderungen der Anrufer keine Schockzustände oder ähnliches vorlagen, vereinbarte die Leitstelle einen Treffpunkt am Waldrand. Mehrere Rettungswägen und Notärzte rückten an – gaben nach kurzer Untersuchung aber Entwarnung.

Rettungskräfte waren schon auf dem Rückweg

Kurz nachdem die Einsatzkräfte die Gruppe verlassen hatten, meldete die zweite Gruppe, dass sie ebenfalls angegriffen worden sei. Sechs Kinder und eine erwachsene Begleitperson fielen den Hornissen dieses Mal zum Opfer. Die Rettungsdienstkräfte drehten um. "Glücklicherweise handelte es sich in allen Fällen nur um einfache Stiche", sagte ein Feuerwehrsprecher. Den Gefahrenbereich sicherten der Revierförster und der Ordnungsdienst anschließend ab.

